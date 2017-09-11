На акватории морского порта Кандалакша проведено учение по ликвидации разлива нефти
На акватории морского порта Кандалакша в оперативной зоне ответственности ФГБУ «АМП Западной Арктики» было проведено учение по предупреждению и ликвидации разлива нефти, сообщает пресс-служба ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».
По замыслу учения, произошёл разлив мазута марки ИФО-380 в количестве 423 куб. метров. В результате навала проходящего судна произошла разгерметизация двух смежных танков танкера-бункеровщика.
В учении от Северного филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» были задействованы: аварийно-спасательное подразделение, грузовой автомобиль, лодка с подвесным мотором, боновые заграждения БПП-600, нефтесборная система «Lamor Mini Max 25», ёмкость для сбора нефти.
Отмечается, что учение прошло успешно, учебные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены.