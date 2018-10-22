На AliExpress появятся товары из Европы

Покупатели смогут заказывать на AliExpress не только китайские, но и европейские товары. В России конкурировать с площадкой будет совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, которое также ориентируется на товары из Европы, пишет РБК.

AliExpress собирается продавать российским покупателями европейские бренды через свою площадку, рассказал глава AliExpress в России Лю Вэй. В перспективе на платформе появятся бренды из Европы и Турции - недавно компания приобрела крупного турецкого ретейлера Trendyol, который специализируется на одежде.

Сейчас онлайн-площадкой Trendyol пользуются 16 млн турецких покупателей. До сих пор AliExpress торговал только товарами китайского производства. Для продажи товаров производителей из других стран владеющая маркетплейсом Alibaba Group запустила в Китае другую площадку - Tmall (также работает в России).

Китайские товары в онлайн-магазинах пока пользуются бóльшим спросом у россиян, чем товары из других стран. При этом на европейские товары делает ставку совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, которое будет бороться с AliExpress Russia за звание лидера российского рынка электронной торговли. В октябре партнеры должны запустить маркетплейс с иностранными брендами (название пока не анонсировалось).