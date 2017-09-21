На Аллее дружбы в Кандалакше посадили декоративные кустарники

В Кандалакше состоялся очередной этап по обустройству Аллеи дружбы. Этот проект направлен на создание комфортных условий для массового отдыха населения и улучшения эстетического облика центральной аллеи.

В августе на ул. 50 лет Октября были установлены две авторские скамейки и четыре урны, выполненные кандалакшскими мастерами «АРТ.Кузни» (ИП Артемьев Е.С.). Вчера работники Каскада Нивских ГЭС совместно со специалистами филиала Полярной ОС ВИР г.Апатиты приступили к посадке декоративных кустарников. Четыре зелёные зоны, расположенные около домов № 25/5 на ул. Данилова, № 3, 8 и 12, на ул. 50 лет Октября будут обрамлены сиренью и спиреей. Всего планируется высадить более 100 кустов.

Также в ближайшее время Аллею дружбу украсит скульптура тюленя. Для малой архитектурной формы уже установлен и оформлен постамент – большой камень с надписью «Кандалакша - город у Белого моря».

Появление в Кандалакше Аллеи дружбы – результат эффективного взаимодействия местной власти с населением, предприятиями и организациями. Благодаря тому, что многие горожане откликнулись и помогли собрать средства на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, наш любимый город стал ещё красивее и уютнее.