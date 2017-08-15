На «Аллее дружбы» в Кандалакше выставили две авторские кованые скамейки

В Кандалакше в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив продолжаются работы по обустройству «Аллеи дружбы».

На сегодняшний день на ул. 50 лет Октября обустроена пешеходная зона, зона отдыха и газон. Накануне на аллее появились новые малые архитектурные формы: две авторские кованые скамейки и четыре урны, выполненные кандалакшскими мастерами «АРТ.КУЗНИ».

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов проверил результат проведенных работ и оценил новые скамейки. В ходе осмотра были выявлены небольшие недочёты, которые устранят в ближайшее время. В скором времени на аллее будет установлена скульптура гренландского тюленя и высажены кустарники вдоль домов №№ 3, 5 и 12 по ул. 50 лет Октября.

Глава Кандалакшского района выразил уверенность в том, что «Аллея дружбы» станет одним из любимых мест отдыха горожан, а также призвал сотрудников офисов, расположенных на ул. 50 лет Октября, не использовать данную территорию как место для перекуров.

Отдельную благодарность Михаил Павлов выразил всем горожанам, которые поддержали проект «Аллея Дружбы» и внесли свой личный вклад в его реализацию. Это еще один наглядный пример того, как совместными усилиями можно воплощать серьёзные и красивые проекты в жизнь.