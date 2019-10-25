На Андрея Чибиса взвалили полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатур исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии. Среди них – 13 высших должностных лиц субъектов РФ. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии «ЕР» Андрей Турчак.

Принято решение назначить высших должностных лиц субъектов РФ исполняющими полномочия секретарей региональных отделений партии: Мурата Кумпилова – Адыгейского, Радия Хабирова – Башкортостанского, Казбека Кокова – Кабардино-Балкарского, Айсена Николаева – Якутского, Олега Кожемяко – Приморского, Владимира Владимирова – Ставропольского, Александра Богомаза – Брянского, Игоря Васильева – Кировского, Андрея Чибиса – Мурманского, Глеба Никитина – Нижегородского, Андрея Травникова – Новосибирского, Дмитрия Азарова – Самарского и Михаила Развожаева – Севастопольского.

«Как вы знаете, в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле её реализуем. У наших коллег огромный опыт. У нас есть коллеги, которые не один год возглавляют свои субъекты, есть те, кто совсем недавно избрались, а есть те, кому ещё предстоит избраться (как Михаилу Развожаеву в 2020 году). Как нам кажется (и председатель партии об этом сказал), пришло время объединить усилия. Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов ещё и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус – от поселковых советов до Государственной Думы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов», - заявил Турчак.

«Решение, безусловно, ответственное и очень важное. Дмитрий Анатольевич Медведев это решение поддержал и поручил вам рассмотреть эти кадровые вопросы», - добавил он.

Напомним, ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».