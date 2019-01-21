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Мурманская область. Арктика21.01.19 17:02

На АО «Апатит» на рабочем месте погиб 32-летнй машинист электровоза

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели 32-летнего машиниста электровоза участка внутрирудничного транспорта Кировского рудника Кировского филиала акционерного общества «Апатит».

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы незамедлительно прибыл следователь следственного отдела по городу Апатиты. Проведён осмотр места происшествия, изъята видеозапись несчастного случая, а также служебная документация.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что 20 января машинист при выполнении работ по постановке электровоза на рельсовый путь был придавлен его корпусом к борту горной выработки. От полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия.

На данный момент следствием назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены работники и должностные лица предприятия, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств несчастного случая.

По результатам процессуальной проверки, направленной на установление наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, будет принято законное и обоснованное решение.

 

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