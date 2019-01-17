На АО «Ковдорский ГОК» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» выявлены нарушения законодательства РФ об охране вод

По результатам рассмотрения Управлением Росприроднадзора Мурманской области административных дел, возбужденных Мурманским межрайонным природоохранным прокурором, должностные лица АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» признаны виновными в совершении административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты), а также ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, за исключением случаев, предусмотренных ст. 8.45 КоАП РФ), с назначением административного наказания в виде административного штрафа.

Поводом для возбуждения природоохранным прокурором дел об административном производстве послужили выявленные прокуратурой в деятельности АО «Ковдорский ГОК» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» нарушения законодательства РФ об охране вод, выразившиеся в осуществлении сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, определенных разрешительной документацией, в отсутствии сооружений, осуществляющих охрану водных объектов от загрязнения и истощения вод, а также в отсутствии утвержденных и согласованных в установленном порядке нормативов допустимых сбросов.