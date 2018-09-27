На арестованном в Нидерландах судне «Кузьма Минин» достаточно продуктов для членов экипажа - ММП

Теплоход Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин» в течение нескольких месяцев стоит в порту Тернезен (Нидерланды). Судно арестовано за долги судовладельца. Как ранее сообщал профсоюз, клуб моряков в Нидерландах начал сбор продуктов для экипажа арестованного судна после посещения судна инспектором Международной федерации транспортников (МФТ) и его заявлении о тяжелой ситуации с продуктами.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информацию от Мурманского морского пароходства, запас продуктов на судне «Кузьма Минин», стоящем под арестом в Нидерландах, достаточен и постоянно пополняется, на судно ожидается поставка дополнительной провизии.

«На борту судна имеется пресная вода и необходимая провизия, топливо в объеме, достаточном для работы судна во время стоянки. В соответствии с заявками членов экипажа 26 сентября ожидается поставка дополнительных продуктов питания», - сказали в ММП.

В компании отметили, что в адрес ММП официальных жалоб от членов экипажа не поступало. Заявки на снабжение выполняются в соответствии с существующим порядком, морякам выплачивается заработная плата.

Как сообщал ранее Российский профсоюз моряков, всего в зарубежных портах остаются семь судов ММП, основная часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца. Экипажи четырех судов ММП обратились за помощью в Международную федерацию транспортных рабочих. Причиной финансовых трудностей ранее в ММП называли западные санкции, общую ситуацию в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок.