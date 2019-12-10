«В перспективе мы планируем наращивать возможности противовоздушной обороны северных рубежей России», - объявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете «Красная Звезда».

Он отметил, что в Арктике наряду с формированием военной и жилой инфраструктуры происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол. Это значит, что Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

Как сказал вице-адмирал Александр Моисеев, военнослужащие Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику. Стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой.

В интересах обеспечения безопасности России в Арктике государством построены уникальные объекты на арктических архипелагах. Таких административно-жилых комплексов, как «Арктический трилистник» на архипелаге Земля Франца-Иосифа и «Северный клевер» на Новосибирских островах в настоящее время больше нет ни у кого в мире.

Уже сданы в эксплуатацию и функционируют объекты первой очереди блочно-модульного военного городка в якутском посёлке Тикси. Здесь на опытное боевое дежурство заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны, которые предназначены для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путём.

Также вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что Северный флот постоянно совершенствует свою организационную структуру в рамках отведенной штатной численности. «С началом нового учебного года в составе армии ВВС и ПВО прошли плановые преобразования. Отдельными воинскими частями стали гвардейский смешанный авиаполк и корабельный противолодочный вертолётный полк, которые 10 лет назад были объединены в авиационную базу. Совершенствование организационно-штатной структуры позволяет повысить эффективность управления и боевые возможности структурных подразделений», - подытожил командующий Северным флотом.