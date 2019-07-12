На «арктический» причал портовики выгрузили многотонное быстроходное судно-катамаран

На причале № 15 Мурманского морского торгового порта выгрузили крупнотоннажную специальную технику - быстроходное судно-катамаран. Груз поступил из Германии и сейчас проходит таможенное оформление.

Вес судна составляет 48 тонн, а длина – порядка 20 метров. Поэтому выгрузка c палубы представляла собой сложную технологическую операцию, для которой требуются специальные грузозахватные приспособления.

При помощи спаренной работы двух портальных кранов «Кондор» силами укрупненной комплексной бригады № 7 многотонный груз был перемещён с борта судна на «арктический» причал АО «ММТП». В скором времени судно будет спущено на воду и передано грузополучателю.

Мурманский морской торговый порт является крупнейшей стивидорной компанией Арктического бассейна, в том числе благодаря своей универсальности. Несмотря на то, что основу всей номенклатуры представляют насыпные грузы, в АО «ММТП» регулярно переваливают строительные материалы и тяжелую специальную технику.