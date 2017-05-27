На Арктике начинаем экономить

Правительство России предлагает сократить финансирование госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» на 116 млн рублей - до 10,176 млрд рублей. Это следует из материалов к проекту поправок в закон о бюджете на 2017 год, внесенному в Госдуму, пишет www.morvesti.ru.

Законопроектом объём бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы уменьшен на 116 млн рублей в части создания научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения по результатам проведения конкурсных процедур и составляет 10176,3 млн рублей, говорится в материалах.