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Мурманская область. Арктика15.01.20 14:08

На «Атомфлоте» подвели итоги работы за 2019 год

За это время атомными ледоколами проведено 510 судов общей валовой вместимостью 30,28 млн тонн (для сравнения, в 2018 году была обеспечена проводка 331 судна общей валовой вместимостью 12,7 млн тонн), сообщает отдел коммуникаций и протокола ФГУП. «Значительное увеличение суммарного валового тоннажа судов, проведенных атомными ледоколами в 2019 году, связано с выходом на полную проектную мощность завода по сжижению природного газа в порту Сабетта», - сообщил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

В 2019 году атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил два рейса по доставке груза для проекта «Арктик СПГ 2». Судно доставило на Гыданский полуостров продукцию российских предприятий. В минувшем году атомные ледоколы Росатомфлота обеспечили ледокольную проводку судов с грузом на  месторождение «Утреннее». Минувшей осенью атомный контейнеровоз «Севморпуть» успешно завершил работы по доставке контейнеров с замороженной рыбопродукцией и другим грузом. Переход из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург занял 18 суток и прошёл в штатном режиме.  «2019 год прошёл для нашего предприятия и Госкорпорации «Росатом» под знаком 60-летия ввода в эксплуатацию первого в мире атомного ледокола «Ленин», - отмечает Мустафа Кашка. – В рамках празднования состоялся тематический рейс на Северный полюс. Мы смогли показать Арктику одаренным детям из самых разных регионов России».  Для «Росатомфлота» минувший год ознаменован завершением масштабного инвестиционного проекта по строительству портового флота. В октябре 2019 года в Выборге состоялось подписание акта передачи портового ледокола «Обь» между ФГУП «Атомфлот» и ПАО «Выборгский судостроительный завод».

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