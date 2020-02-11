На атомном контейнеровозе «Севморпуть» «Росатомфлота» завершён плановый доковый ремонт

В Санкт-Петербурге на площадке ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» завершен плановый доковый ремонт атомного контейнеровоза «Севморпуть».

Плановые работы в доке начались 20 декабря 2019 года. За это время силами производственных участков ФГУП «Атомфлот» выполнены работы по ремонту вторых запоров донно-бортовой арматуры, насосного оборудования, электровентиляторов, произведена покраска судна.

«Атомный контейнеровоз «Севморпуть» впервые проходил плановый доковый ремонт в Санкт-Петербурге, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Специалисты производственного участка Росатомфлота, «КолАтомЭнергоРемонта» и «Канонерского судоремонтного завода» завершили работы в срок. Качество нареканий не вызывает».

Заключительный этап ремонтных работ на атомном контейнеровозе «Севморпуть» будет производиться у причала АО «Балтийский завод» до конца февраля. После его завершения судно выйдет в направлении порта Архангельск, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».