На атомном ледоколе «Ямал» моряк заболел аппендицитом

Атомный ледокол «Ямал» вынужден уклониться от намеченного маршрута и повернуть к берегу из-за того, что с борта необходимо эвакуировать моряка, заболевшего аппендицитом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.

«Ямал» находится в Северном Ледовитом океане в 500 километров от берега и ближайшего населенного пункта - якутского посёлка Тикси. Чтобы появилась возможность эвакуировать заболевшего моряка вертолетом, ледоколу предстоит развернуться и подойти к береговой линии на расстояние 150 километров.

По словам представителя спасательной службы, воздушное судно не сможет преодолеть расстояние в 500 километров в каждую сторону, да ещё над морем. 150 километров - оптимальное расстояние для проведения спасательной операции.

Ожидается, что ледокол окажется в зоне доступности вертолёта к 00.00 пятницы. Состояние заболевшего моряка, которому колют антибиотики, позволяет дождаться прибытия помощи.