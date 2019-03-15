На автодороге Кола – Мурмаши 15 марта запланированы взрывные работы
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 15 марта на автодороге Кола – Мурмаши в районе 8-
Движение будет закрыто 15 марта, в пятницу, с 15.00 до 16.00.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездки по автодороге Кола – Мурмаши, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.
На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны. Во время производства взрывных работ подаются следующие звуковые сигналы: один продолжительный сигнал – предупредительный – подаётся при вводе опасной зоны (радиус опасной зоны до