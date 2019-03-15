На автодороге Кола – Мурмаши 15 марта запланированы взрывные работы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 15 марта на автодороге Кола – Мурмаши в районе 8- 9 км запланированы взрывные работы. Это связано со строительством объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 15 марта, в пятницу, с 15.00 до 16.00.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездки по автодороге Кола – Мурмаши, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.