На автодороге Р-21 «Кола» столкнулись пять машин

Сегодня, 20 марта, в 9.15 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1531 км ФАД Р-21 «Кола». Произошло столкновение пяти автомобилей.

Специалисты ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» выехали на место ДТП, чтобы провести мероприятия по деблокировке и обеспечению безопасности в месте ЧП.