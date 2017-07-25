На автодороге Р-21 «Кола» в Мурманской области до 2 ноября вводятся временные ограничения движения транспорта

ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что с 17 июля по 2 ноября вводится временное ограничение движения транспорта на участках с 1200 по 1203 км, 1249 по 1253 км, 1290 по 1298 км автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области в связи с началом производства работ по капитальному ремонту.

Движение транспорта организовано посредством устройства временных объездных дорог, а также реверсивного или одностороннего движения.