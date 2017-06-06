Мурманская область. Арктика06.06.17 09:02
На автомобильной дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» состоится Открытый чемпионат и Первенство города Апатиты по велосипедному спорту
Как сообщает «Мурманскавтодор», 16, 24 и 25 июня на автомобильной дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» состоится Открытый чемпионат и Первенство города Апатиты по велосипедному спорту.
На время проведения велогонки будет ограничено движение автомобильного транспорта для пропуска организованной колонны велосипедистов: 16 июня - с 12.30 до 14.00 до отметки «6 км»; 24 июня - с 12.30 до 15.00 до отметки «8 км»; 25 июня - с 12.30 до 16.00 до отметки «13 км».
«Мурманскавтодор» просит водителей планировать поездку по указанному маршруту, просит учитывать данную информацию.
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