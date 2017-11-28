На автоподьезде к селу Белокаменка будут проводиться взрывные работы

Сегодня, 28 ноября, с 12.00 до 14.00 будут проводиться взрывные работы. Во время производства работ будет перекрыто движение на автоподъезде к с. Белокаменка, км 0+000 - км 1+000, время перекрытия составит не более 20 минут.