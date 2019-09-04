На автоподъезде к Североморску начинается ремонт дорожного покрытия

4 сентября ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» в рамках Государственного контракта «Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог» приступит к выполнению работ по ремонту дорожного покрытия на автоподъезде к городу Североморск (км 8+970 - км 9+230 - район нового КПП и км 13+990 - км 14+230), в связи с чем нельзя исключить некоторые затруднения движения на участках выполняемых работ.

В ходе их проведения будет произведено фрезерование старого покрытия и уложено новое из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Работы планируется завершить до 10 сентября.

«Мурманскавтодор» просит водителей учесть данную информацию при планировании поездок по региональной автодороге в столицу Северного флота и в обратном направлении. Строго следите за расстановкой временных дорожных знаков, обращайте внимание на работающую технику и дорожников.