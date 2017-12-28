На автотрассе «Кола» произошла авария со смертельным исходом

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области сегодня в утреннее время на 1317 километре автодороги Р-21 «Кола» по предварительной информации водитель, управляя автомобилем «Тойота», допустил занос транспортного средства, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «ИСУЗУ». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота», 1974 года рождения, погиб на месте происшествия, водитель грузового автомобиля, 1963 года рождения, госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

Около 3 часов 15 минут в Мурманске на 1179 км автодороги «Р-21 «Кола» водитель, управляя грузовым тягачом, совершил наезд на стоящий автомобиль «КАМАЗ», который из-за технической неисправности совершил вынужденную стоянку на обочине с частичной постановкой на правой полосе движения проезжей части дороги. В результате ДТП оба водителя госпитализированы.

В 10 часов 50 минут в районе дома № 41 по ул. Старостина, водитель автомобиля «Рено» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено».