На АЗС Мурманской области цены на бензин держатся на одном уровне
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 18 по 24 марта провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
42,50 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
45,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
49,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
44,33 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
47,89 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
51,66 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 42,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 46,48 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 51,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 42,50 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 45,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 51,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
44,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
47,59 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
51,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
42,50 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
46,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
51,50 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
42,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
46,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
51,79 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 — 46200 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 47500 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 55300 руб/т (снижение на 700 руб/т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 52303 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 56367 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим —58495 руб./т (изменений не зафиксировано).