На АЗС Мурманской области цены на бензин держатся на одном уровне

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 18 по 24 марта провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 42,50 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 45,25 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 49,20 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,33 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,89 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,66 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 42,55 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,48 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,95 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 42,50 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 45,25 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,40 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,15 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,59 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,55 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 42,50 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,00 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,50 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 42,75 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,25 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,79 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 — 46200 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 47500 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 55300 руб/т (снижение на 700 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 52303 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 56367 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим —58495 руб./т (изменений не зафиксировано).