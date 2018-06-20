На АЗС Мурманской области цены на бензин фактически замерли

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 11 по 17 июня провели очередной мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 46,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 42,55 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - в среднем 45,65 руб. - увеличение на 20 коп.; Дт/зим - в среднем 48,35 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 44,65 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 46,65 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 48,70 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 44,09 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,05 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,45 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 44,50 руб. - снижение на 75 коп.; АИ-95 - 46,50 руб. - снижение на 50 коп.; Дт/зим - 48,25 руб. - снижение на 25 коп.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 44,99 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,99 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 49,29 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 — 58700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 59700 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 54000 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 — 57300 руб/т (снижение на 800 руб/т); АИ-95 — 58200 руб/т (снижение на 700 руб/т); Дт/зим —53050 руб/т (снижение на 250 руб/т).