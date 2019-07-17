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Мурманская область. Арктика17.07.19 10:50

На АЗС Мурманской области цены на бензин начали рост

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 8 по 14 июля текущего года  провели очередной  мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

48,25 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

44,71 руб.

увеличение на 13 коп.

АИ-95

48,22 руб.

увеличение на 13 коп.

Дт/зим

50,43 руб.

увеличение на 13 коп.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 43,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 49,25 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 43,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 45,90 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 49,40 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

43,99 руб.

увеличение на 10 коп.

АИ-95

47,15 руб.

увеличение на 10 коп.

Дт/зим

49,55 руб.

увеличение на 10 коп.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,10  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

45,85 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,20 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

43,10 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,40  руб.

увеличение на 30 коп.

Дт/зим

50,20 руб.

изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 54500 руб./т (увеличение на 500 руб./т); АИ-95 - 56300 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 55400 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 60217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим —55871 руб./т (изменений не зафиксировано).

 

 

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