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Мурманская область. Арктика18.12.19 12:38

На АЗС Мурманской области цены на бензин не меняются, а на дизельное топливо растут

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 9 по 15 декабря текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 43,85 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,65 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 51,20 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

44,91 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,42 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,63 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 43,75 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,75 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 51,75 руб.

увеличение на 15 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 44,00 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,80 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 51,90 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

43,99 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

51,95 руб.

увеличение на 40 коп.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

43,80  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,80 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

51,70 руб.

увеличение на 20 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,80 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,80  руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

51,80 руб.

изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 51400 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 52800 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 59300 руб./т (увеличение на 500 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 60200 руб./т (изменений не зафиксировано).

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