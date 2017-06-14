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Мурманская область. Арктика14.06.17 13:12

На АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост

Сотрудники УФАС России по Мурманской области 5 по 11 июня текущего года провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

37,99 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

40,89 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

42,10 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона  ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

39,24 руб.

увеличение на 30 коп.

АИ-95

41,94 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/лет

42,90 руб.

увеличение на 10 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

в среднем 37,98 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 40,93 руб.

увеличение на 15 коп.

Дт/лет

в среднем 41,98 руб.

увеличение на 21 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

37,95 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

40,85 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

42,10 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

38,79 руб.

увеличение на 30 коп.

АИ-95

41,29 руб.

увеличение на 44 коп.

Дт/лет

42,35 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

38,00 руб.

увеличение на 10 коп.

АИ-95

40,90 руб.

увеличение на 30 коп.

Дт/лет

41,80 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

37,99 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,17 руб.

увеличение на 30 коп.

Дт/лет

42,35 руб.

увеличение на 20 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47200 руб/т (увеличение на 150 руб/т); АИ-95 - 47700 руб/т (увеличение на 100 руб/т); Дт/лет - 42300 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41850 руб/т (изменений не зафиксировано).

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