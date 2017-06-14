На АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост

Сотрудники УФАС России по Мурманской области 5 по 11 июня текущего года провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 37,99 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 40,89 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 42,10 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 39,24 руб. увеличение на 30 коп. АИ-95 41,94 руб. увеличение на 20 коп. Дт/лет 42,90 руб. увеличение на 10 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 в среднем 37,98 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 40,93 руб. увеличение на 15 коп. Дт/лет в среднем 41,98 руб. увеличение на 21 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 37,95 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 40,85 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 42,10 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,79 руб. увеличение на 30 коп. АИ-95 41,29 руб. увеличение на 44 коп. Дт/лет 42,35 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,00 руб. увеличение на 10 коп. АИ-95 40,90 руб. увеличение на 30 коп. Дт/лет 41,80 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 37,99 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 41,17 руб. увеличение на 30 коп. Дт/лет 42,35 руб. увеличение на 20 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47200 руб/т (увеличение на 150 руб/т); АИ-95 - 47700 руб/т (увеличение на 100 руб/т); Дт/лет - 42300 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41850 руб/т (изменений не зафиксировано).