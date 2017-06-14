На АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост
Сотрудники УФАС России по Мурманской области 5 по 11 июня текущего года провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
37,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,89 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
42,10 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
39,24 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
АИ-95
|
41,94 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/лет
|
42,90 руб.
|
увеличение на 10 коп.
У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
в среднем 37,98 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 40,93 руб.
|
увеличение на 15 коп.
|
Дт/лет
|
в среднем 41,98 руб.
|
увеличение на 21 коп.
У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
37,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,85 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
42,10 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,79 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
АИ-95
|
41,29 руб.
|
увеличение на 44 коп.
|
Дт/лет
|
42,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,00 руб.
|
увеличение на 10 коп.
|
АИ-95
|
40,90 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
Дт/лет
|
41,80 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
37,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
41,17 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
Дт/лет
|
42,35 руб.
|
увеличение на 20 коп.
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47200 руб/т (увеличение на 150 руб/т); АИ-95 - 47700 руб/т (увеличение на 100 руб/т); Дт/лет - 42300 руб/т (изменений не зафиксировано).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41850 руб/т (изменений не зафиксировано).