На АЗС Мурманской области цены растут только на дизельное топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 18 по 24 ноября провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 43,85 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,65 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 50,90 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,91 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48,42 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 52,63 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 в среднем 43,75 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,75 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,45 руб. увеличение на 25 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 44,00 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,80 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,40 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,99 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,15 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 50,99 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 43,80 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,70 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,50 руб. увеличение на 50 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,80 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,80 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,80 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 53400 руб./т (снижение на 500 руб./т); АИ-95 - 55300 руб/т (снижение на 500 руб./т); Дт/зим — 58400 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -59200 руб/.т (изменений не зафиксировано).