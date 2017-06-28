На АЗС Мурманской области отмечается незначительный рос цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 19 по 25 июня текущего года провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - - 38,30 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,10 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,44 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,19 руб. - увеличение на 15 коп.; Дт/лет - 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,28 руб. - увеличение на 3 коп.; АИ-95 - в среднем 41,17 руб. - увеличение на 20 коп.; Дт/лет - в среднем 42,17 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,30 руб. - уизменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,10 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 38,89 руб. - снижение на 1 коп.; АИ-95 - 41,55 руб. - увеличение на 11 коп.; Дт/лет - 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 38,00 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,20 руб. - увеличение на 30 коп.; Дт/лет - 42,20 руб. - увеличение на 40 коп.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 38,29 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 41,17 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 47200 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 42100 руб/т (уменьшение на 200 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41650 руб/т (уменьшение на 200 руб/т).