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Мурманская область. Арктика05.07.17 12:10

На АЗС Мурманской области отмечается незначительный рост цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 26 июня  по 2 июля текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,30 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  41,10 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет -  42,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,59 руб. - увеличение на 15 коп.; АИ-95 - 42,19 руб. - увеличение на 15 коп.; Дт/лет - 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,32 руб. - увеличение на 4 коп.; АИ-95 -  в среднем 41,14 руб. - снижение на 3 коп.; Дт/лет - в среднем 42,21 руб. - увеличение на 4 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 -  38,30 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,10 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,89 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,55 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 -  38,30 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 41,20 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,29 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,17 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 47200 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 42100 руб/т (уменьшение на 200 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41650 руб/т (уменьшение на 200 руб/т).

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