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Мурманская область. Арктика31.07.19 16:48

На АЗС Мурманской области отмечается рост цен на бензин

Специалисты УФАС России  по Мурманской области с 22 по 28 июля провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

43,40 руб.

увеличение на 25 коп.

АИ-95

46,15 руб.

увеличение на 25 коп.

Дт/зим

48,25 руб.

увеличение на 25 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

44,91 руб.

увеличение на 20 коп.

АИ-95

48,42 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/зим

50,63 руб.

увеличение на 20 коп.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 43,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 49,25 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

в среднем 43,30 руб.

увеличение на 15 коп.

АИ-95

в среднем 46,05 руб.

увеличение на 15 коп.

Дт/зим

в среднем 49,55 руб.

увеличение на 15 коп.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,99 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,55 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,10  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

45,85 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,20 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,10 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,40  руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

50,20 руб.

изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 54400 руб./т (снижение на 600 руб/т); АИ-95 - 55900 руб./т (увеличение на 900 руб./т); Дт/зим - 55400 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 60217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -55871 руб./т (изменений не зафиксировано).

 

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