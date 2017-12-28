На АЗС Мурманской области отмечен скачок цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 18 по 24 декабря провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,50 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 42,30 руб. - увеличение на 20 коп.; ДТ/зим - 43,50 руб. - увеличение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 40,69 руб. - увеличение на 45 коп.; АИ-95 - 43,49 руб. - увеличение на 45 коп.; ДТ/зим - 44,50 руб. - увеличение на 80 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 39,45 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 42,55 руб. - увеличение на 10 коп.; ДТ/зим - в среднем 43,98 руб. - увеличение на 23 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,30 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,10 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/зим - 44,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 40,19 руб. - увеличение на 40 коп.; АИ-95 - 42,79 руб. - увеличение на 20 коп.; ДТ/зим - 44,15 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: И-92 - 39,40 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 42,50 руб. - увеличение на 40 коп.; ДТ/зим - 44,10 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,39 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,49 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/зим - 44,19 руб. - увеличение на 20 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: И-92 -48900 руб/т (снижение на 300руб/т); АИ-95 — 50600 руб./т (снижение на 400 руб./т); Дт/зим — 51550 руб./т (увеличение 850 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 48900 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 50800 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 51200 руб./т (изменений не зафиксировано).