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Мурманская область. Арктика10.01.19 17:17

На АЗС Мурманской области перед Новым годом цены на бензин замёрзли

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 24 по 30 декабря провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.  Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области  не изменились: АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 50,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 42,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 46,75 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 51,95 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 42,10 руб. - снижение на 70 коп.; АИ-95 - в среднем 44,70 руб. - снижение на 1 руб. 50 коп.; Дт/зим - в среднем 50,90 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,85 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,29 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 50,99 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 42,00 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,00 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 51,50 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 43,27 руб. - снижение на 62 коп.; АИ-95 - 47,27 руб. - снижение на 32 коп.; Дт/зим - 51,79 руб. - увеличение на 40 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 51300 руб/т (снижение на 700 руб/т); АИ-95 - 52565 руб/т (снижение на 1800 руб/т); Дт/зим - 58495 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 52303 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 56367 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -58495 руб/т (изменений не зафиксировано).

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