На АЗС Мурманской области продолжается рост цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 12 июня по 18 июня текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 38,30 руб. увеличение на 31 коп. АИ-95 41,10 руб. увеличение на 21 коп. Дт/лет 42,20 руб. увеличение на 10 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 39,44 руб. увеличение на 20 коп. АИ-95 42,04 руб. увеличение на 10 коп. Дт/лет 43,10 руб. увеличение на 20 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 38,25 руб. увеличение на 27 коп. АИ-95 в среднем 40,93 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет в среднем 42,17 руб. увеличение на 19 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 38,30 руб. увеличение на 35 коп. АИ-95 41,10 руб. увеличение на 25 коп. Дт/лет 42,20 руб. увеличение на 10 коп.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 38,90 руб. увеличение на 11 коп. АИ-95 41,44 руб. увеличение на 15 коп. Дт/лет 42,35 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,00 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 40,90 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 41,80 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 37,99 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 41,17 руб. изменений не зафиксировано Дт/лет 42,35 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 47200 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 42300 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41850 руб/т (изменений не зафиксировано).