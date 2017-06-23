На АЗС Мурманской области продолжается рост цен на бензин
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 12 июня по 18 июня текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
38,30 руб.
|
увеличение на 31 коп.
|
АИ-95
|
41,10 руб.
|
увеличение на 21 коп.
|
Дт/лет
|
42,20 руб.
|
увеличение на 10 коп.
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
39,44 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
АИ-95
|
42,04 руб.
|
увеличение на 10 коп.
|
Дт/лет
|
43,10 руб.
|
увеличение на 20 коп.
У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
38,25 руб.
|
увеличение на 27 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 40,93 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
в среднем 42,17 руб.
|
увеличение на 19 коп.
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
38,30 руб.
|
увеличение на 35 коп.
|
АИ-95
|
41,10 руб.
|
увеличение на 25 коп.
|
Дт/лет
|
42,20 руб.
|
увеличение на 10 коп.
У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
38,90 руб.
|
увеличение на 11 коп.
|
АИ-95
|
41,44 руб.
|
увеличение на 15 коп.
|
Дт/лет
|
42,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
41,80 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
37,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
41,17 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/лет
|
42,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 47200 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 42300 руб/т (изменений не зафиксировано).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41850 руб/т (изменений не зафиксировано).