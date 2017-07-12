На АЗС Мурманской области продолжается рост цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 3 по 9 июля провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 38,60 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 41,40 руб. - увеличение на 30 коп.; Дт/лет 42,40 руб. - увеличение на 20 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 39,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 42,34 руб. - увеличение на 15 коп.; Дт/лет 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 в среднем 38,32 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 в среднем 41,14 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет в среднем 42,21 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 38,55 руб. - увеличение на 25 коп.; АИ-95 41,35 руб. - увеличение на 25 коп.; Дт/лет 42,40 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 38,89 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 41,55 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 38,30 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 41,20 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет 42,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 38,59 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 41,27 руб.- увеличение на 10 коп.; Дт/лет 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 47200 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 42100 руб/т (уменьшение на 200 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41650 руб/т (уменьшение на 200 руб/т).