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Мурманская область. Арктика14.10.18 10:05

На АЗС Мурманской области упорно держат цены на бензин на одном уровне

Министерство экономического развития Мурманской области продолжает проведение еженедельного мониторинга цен на топливо на автозаправочных станциях региона на основе сведений Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области и Федеральной службы государственной статистики.

По данным УФАС России по Мурманской области с 1 по 7 октября текущего года по сравнению с 1 июня снижение оптовых цен зафиксировано у ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» на бензин марки АИ-92 - на 9,1%, АИ-95 - на 1,6%, у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»: бензин марки АИ-92 - на 7,8%, АИ-95 - на 0,8%. При этом розничные цены на бензин всех марок не изменились.

По данным Федеральной службы государственной статистики в сентябре средняя цена на бензин в регионе составила – 44,37 руб. (по России – 43,29 руб., по СЗФО – 43,84 руб.).

В абсолютных значениях рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил   3,63 руб. (по России –  4,25 руб., по СЗФО – 4,44 руб.).

По  сравнению с июнем текущего года произошло незначительное снижение цен в среднем  по Мурманской  области   на 0,17 руб.  (по России – на 0,20 руб., по СЗФО – на 0,02 руб.).

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