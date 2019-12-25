На АЗС Мурманской области замёрзли цены на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 16 по 22 декабря провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 43,85 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,65 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,20 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,91 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48,42 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 52,63 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 43,75 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,75 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,75 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 44,00 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,80 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 51,90 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,99 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,15 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,95 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,80 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,80 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 51,70 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 43,80 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,80 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 52,20 руб. увеличение на 30 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 51200 руб./т (снижение на 200 руб./т); АИ-95 - 52600 руб/т (снижение на 200 руб./т); Дт/зим - 59700 руб/т (увеличение на 400 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 60200 руб./т (изменений не зафиксировано).