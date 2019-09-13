На АЗС нам не доливают!

Как гласят итоги проведенной в 2019 году специалистами Росстандарта проверки, каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель. Число обращений граждан о нарушениях на АЗС с начала года выросло более чем на треть. Представители отрасли считают, что данные проверки не отражают реальной картины топливного рынка. В правительстве же обсуждают ужесточение мер за нарушения - штрафы за недолив горючего могут вырасти в пять раз, минимум до 500 тысяч рублей.

На 19% проверенных Росстандартом с начала 2019 года АЗС был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектированы чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения, сообщили «Известиям» в федеральном агентстве. Другая проверка - на соответствие качества топлива — показала, что в первом полугодии 9% заправок - 33 случая из 366 - не соответствовали нормам. Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

В Росстандарте отметили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово - в присутствии представителя АЗС.

«Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может «подготовиться» к такой инспекции», - сообщили там. В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м - на 36%.

Впрочем, в Независимом топливном союзе (НТС) считают, что данные Росстандарта не отражают настоящую ситуацию с недоливом на российском рынке и реальное число нарушений меньше 19%.