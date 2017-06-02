На АЗС ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» самые высокие цены на бензин в регионе

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области с 22 мая по 28 мая провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

В этот период розничные цены на АЗС ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» составили: АИ-92 - 37,99 руб.; АИ-95 - 40,69 руб.; Дт/сез - 41,80 руб.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»: АИ-92 - 38,94 руб.; АИ-95 - 41,74 руб.; Дт/сез - 42,80 руб.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс»: АИ-92 - в среднем 37,97 руб.; АИ-95 - в среднем 40,75 руб.; Дт/сез - в среднем 42,15 руб.

У независимого продавца ООО «Колизей»: АИ-92 - 37,95 руб.; АИ-95 - 40,65 руб. и Дт/сез - 41,80 руб.

У независимого продавца ООО «Витэк»: АИ-92 - 38,49 руб.; АИ-95 - 40,85 руб.; Дт/сез - 42,35 руб.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс»: АИ-92 - 37,90 руб.; АИ-95 - 40,60 руб. и Дт/сез - 41,80 руб.

У независимого продавца ООО «Вега»: АИ-92 - 37,99 руб.; АИ-95 - 40,69 руб.; Дт/сез - 42,15 руб.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» былии на уровне: АИ-92 - 46450 руб/т; АИ-95 - 47300 руб/т; Дт/сез - 42300 руб/т.

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты: АИ-92 - 47100 руб/т; АИ-95 - 48000 руб/т; Дт/сез - 41850 руб/т.