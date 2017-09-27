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Мурманская область. Арктика27.09.17 11:05

На АЗС ООО «Витэк» подросли цены на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 18 по 24 сентября провели очередной  мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,94 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  - 42,74 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 38,62 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 41,45 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - в среднем 42,42 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,25 руб. - увеличение на 6 коп.; АИ-95 - 42,19 руб. - увеличение на 24 коп.; Дт/лет - 42,79 руб. - увеличение на 24 коп.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,49 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,69 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 48900 руб/т (увеличение на 350 руб/т.); АИ-95 - 50200 руб/т (увеличение на 350 руб/т.); Дт/лет - 42550 руб/т (увеличение на 250 руб/т.).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 49600 руб/т (изменений не зафиксировано.); Дт/лет - 43300 руб/т (увеличение на 1200 руб/т.).

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