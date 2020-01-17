На базе центра «Лапландия» начал работу кабинет по профилактике стоматологических заболеваний

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» открыт кабинет профилактики стоматологических заболеваний. Организация его работы – один из пунктов Плана первоочередных мероприятий обеспечения доступности медицинской помощи, инициированного главой региона Андреем Чибисом.

Совместный проект Министерства здравоохранения и министерства образования и науки Мурманской области был реализован с целью обеспечения доступности стоматологической помощи детям, прежде всего, профилактической. В качестве базы был выбран крупнейший центр дополнительного образования на территории региона, который посещают наибольшее количество детей.

Министерством образования и науки был выделен кабинет на базе центра и проведен его ремонт, региональный Минздрав оснастил его необходимым оборудованием.

В настоящее время в кабинете ведет прием гигиенист стоматологический, который проводит осмотр с целью выявления стоматологических заболеваний и профессиональную гигиену полости рта, а также обучает детей правилам ухода за полостью рта.

Записаться в кабинет по профилактике стоматологических заболеваний можно по телефонам call-центра: 683-000 и 683-001 - с 18 до 20 часов или регистратуры 45-04-28.