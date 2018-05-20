На базе МАГУ прошел очный этап конкурса «Лучший работник в сфере молодежной политики Мурманской области»

16 мая состоялся очный этап конкурса «Лучший работник в сфере молодежной политики Мурманской области». Испытания прошли на базе Мурманского арктического государственного университета, который выступил партнером мероприятия.

Конкурс проводился в четырех номинациях: «Руководитель в сфере молодежной политики», «Специалист органа по делам молодежи», «Специалист учреждения молодежной политики» и «Сотрудник образовательной организации».

Первое задание заключалось в тестировании на знание основ государственной молодежной политики, ее инфраструктуры, истории и актуальной ситуации в молодежной сфере на федеральном и региональном уровнях.

Во время второго испытания конкурсанты прошли собеседование. Его провели члены экспертной комиссии: преподаватель МАГУ Татьяна Дмитриевна Тегалева и депутат Мурманской областной Думы Максим Андреевич Белов.

Конкурс продлится до конца мая. Теперь участники должны представить на суд жюри решение кейсового задания, посвященного одной из сфер молодежной политики в России.

Награждение состоится 9 июня в рамках мероприятия «Молодежный вечер».