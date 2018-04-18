На базе МАГУ проводится региональный этап конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее»

Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа объявил о старте открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее». Конкурс, посвященный настоящему и будущему России, призван стимулировать молодежь к поиску решения актуальных вопросов развития нашей страны и проводится по инициативе самих студентов.



Конкурс пройдет в два этапа:



I этап – региональный – с 12 апреля по 28 сентября



II этап – окружной – с 1 октября по 23 ноября



На первом – региональном – этапе пройдёт отбор студенческих проектов: литературных (эссе), художественных (фото, плакат) и видео.



В Мурманской области базой для проведения регионального этапа конкурса по решению Совета ректоров СЗФО стал Мурманский арктический государственный университет. Конкурсные работы принимаются с 12 апреля по 31 августа 2018 года. Проекты предоставляются конкурсантами онлайн на электронную почту оргкомитета регионального этапа конкурса tabo75@mail.ru.



К участию в конкурсе приглашаются как отдельные авторы, так и авторские коллективы из числа студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации. Каждый участник может подать на конкурс не более двух проектов (в том числе в составе авторского коллектива).



Проекты, признанные жюри регионального этапа победителями в каждом из регионов, примут участие в окружном этапе отбора, площадкой для которого станет Санкт-Петербургский государственный университет. Жюри окружного этапа определит победителя в каждой номинации, а также обладателя гран-при. Победителя окружного этапа ждет премия Совета ректоров вузов СЗФО. В 2018 году общий призовой фонд составляет 160 тысяч рублей.



Подробная информация о конкурсе «Россия, устремленная в будущее» и условиях участия в нем размещена на сайте МАГУ.