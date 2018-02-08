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Мурманская область. Арктика08.02.18 07:25

На базе медсанчасти «Севрыба» в Мурманске будет создан региональный травматологический высокотехнологичный центр

32 млн рублей в 2018 году Мурманская область направит на укрепление материально-технической базы объединенной медсанчасти «Севрыба». 20 млн рублей пойдут на первый этап капитального ремонта приемного отделения с организацией современного высокотехнологичного травматологического центра и 12 млн рублей – на ремонт отдельных помещений больницы. Ход ремонтных работ и планы по обновлению других лечебно-диагностических подразделений оценила сегодня губернатор Марина Ковтун.

Сейчас идёт активная стадия ремонта травматологического отделения на 63 койки, затем – обновление пульмонологии. Также в этом году подготовят проект капитального ремонта отделения анестезиологии и реанимации. «Севрыба» – крупнейшее медицинское учреждение региона, располагает стационаром на 376 коек круглосуточного пребывания и оказывает высокотехнологичную помощь по профилям «травматология и ортопедия» и «комбустиология». На базе медсанчасти работает травмоцентр, где оказывается помощь пациентам, пострадавшим в ДТП. Учреждение выполняет функции межмуниципального центра по лечению пациентов, получивших ожоговые травмы. В стационаре проходят реабилитацию пациенты с нарушением функций центральной и периферической нервной системы. Созданы отделения паллиативной медицинской помощи и кризисных состояний. Учитывая огромные площади и связанные с этим расходы на коммунальные услуги, в 2017 году медсанчасть первой из медицинских организаций Мурманской области заключила энергосервисный договор на установку энергосберегающего светотехнического оборудования. Размер экономии до 2022 года должен составить не менее 3,59 млн Квт*ч.

Губернатор Марина Ковтун поручила министерству здравоохранения обеспечить завершение работ по ремонту пульмонологического отделения до 1 сентября 2018 года, а управлению капитального строительства до 1 ноября 2019 года закончить ремонт приёмного отделения. Кроме того, глава региона дала поручение подготовить техническую документацию на замену в медсанчасти лифтового оборудования и систем вентиляции.

 

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