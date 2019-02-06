На базе мурманского областного специализированного Дома ребёнка будет создано отделение комплексной реабилитации для детей раннего возраста
На базе мурманского областного специализированного Дома ребёнка создаётся отделение комплексной реабилитации для детей раннего возраста.
Суть нового проекта – в использовании возможностей профильного учреждения для оказания медицинской и социальной помощи малышам с поражениями центральной нервной системы и ограниченными возможностями здоровья, их психологической и педагогической реабилитации. На первом этапе одновременно здесь смогут лечиться 10 детей, а их мамы будут обучаться методике оказания помощи ребенку в домашних условиях. По мнению специалистов, участие в реабилитации родителей и обращение к специалистам в самом раннем возрасте в разы повышает её эффективность. Для успешного лечения здесь есть всё: оснащённые кабинеты ЛФК и теплолечения, сенсорная и мягкая игровые комнаты, музыкальный зал и главное – профессиональная команда специалистов: врачей, дефектологов и психологов.
В ближайшее время отделение получит необходимые документы и начнёт свою работу. Его готовность к приёму пациентов сегодня оценила губернатор Марина Ковтун.
«Когда в семье рождается особенный ребёнок, первое время это шок. И родители зачастую не знают ни как себя вести, ни как это правильно воспринять, ни как помочь ребёнку развиваться. Здесь для этого есть прекрасные возможности, прекрасные специалисты, которые знают и умеют, как помочь в развитии такого ребёнка. Этому будут обучать родителей. Они должны знать, что если в семье появился особенный ребёнок, то они не останутся одни. Им обязательно помогут. Всё это мы делаем для ребёнка и для семьи», – подчеркнула глава региона.
Мурманская область – один из лидеров по внедрению моделей служб раннего сопровождения детей. Совместно с Агентством стратегических инициатив в регионе реализуется проект «Система доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста». Одной из основных частей этой системы стал мурманский Дом ребёнка. Изначально Дом ребёнка служил в первую очередь приютом для малышей-сирот и тех, от кого отказались родители. Но в последние годы сирот, в том числе социальных, становится всё меньше, детей охотно берут в замещающие семьи. Поэтому потенциал Дома ребёнка решено было задействовать для оказания ранней помощи и реабилитации малышей с нарушениями здоровья. Ведь Дом ребёнка – это учреждение одновременно и медицинское, и образовательно-воспитательное.