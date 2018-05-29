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Мурманская область. Арктика29.05.18 07:00

На базе Северного флота проходит сбор командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил

В городе-герое Мурманске на плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота состоялся торжественный митинг, посвящённый началу сбора командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации. В торжественном построении приняли участие руководящий состав центрального органа управления под руководством начальника Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, а также региональных управлений военной полиции по Западному, Южному, Центральному, Восточному военных округов и Северному флоту. В одном строю с военными полицейскими также были начальники региональных и территориальных структурных подразделений военной автомобильной инспекции ВС РФ.

Особенностью проведения на Северном флоте данного мероприятия станут  практические занятия по применению сил морской военной полиции. В частности, отработка действий подразделений морской военной полиции с использованием вооружения и военной специальной техники в ходе выполнения поставленных задач по предназначению.

В гарнизонах Северного флота также будут проведены тренировки по организации патрульной службы, учения по обеспечению комплексной безопасности различных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона СФ для участников сбора была развёрнута выставка техники и вооружения.

Отдельным элементом выставки стала её историческая часть,  состоящая из  техники бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны, восстановленной флотскими специалистами. В числе  наиболее интересных экспонатов – легендарный советский танк Т-34, регулярно открывающий военные парады в День Победы в городе-герое Мурманске и другие  торжественные мероприятия, а также ленд-лизовский средний танк «Шерман», поднятый силами Северного флота с американского транспорта «Томас Дональдсон» и восстановленный флотскими специалистами  до заводского состояния.

В рамках проведения сбора командного состава органов и подразделений военной полиции ВС РФ спланировано посещение его участниками тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов» и ряда музеев -  мемориального комплекса «Подводная лодка «К-21» и музея Военно-воздушных сил СФ.

 

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