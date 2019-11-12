На базе Северного флота проходит сбор руководящего состава войск РЭБ Вооруженных Сил России

В Североморске на базе Северного флота начался специальный сбор руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных Сил Российской Федерации.

Мероприятие проходит под руководством начальника войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина. В нём принимают участие должностные лица управления начальника войск РЭБ ВС РФ, начальники служб РЭБ главных штабов видов Вооруженных Сил, штабов военных округов и родов войск, а также ряда главных управлений Минобороны России.

Основная цель сбора – выработка единых взглядов на внедрение перспективных форм и способов боевого применения воинских частей РЭБ с учетом поступающей в войска современной техники, а также практического опыта, полученного специалистами РЭБ во время различных военных операций. В ходе сбора состоится подведение итогов деятельности войск РЭБ за уходящий год.

Сбор руководящего состава войск РЭБ впервые проходит на учебно-материальной базе Северного флота. Он продлится в течение нескольких дней. С участниками сбора будет проведен комплекс методических и показных занятий по изучению средств радиоэлектронной борьбы ВМФ России, а также по организации специальной подготовки подразделений РЭБ.

Практические занятия и показные учения состоятся на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», атомных подводных лодок «Пантера» и «Карелия».

Подготовлена обширная культурная программа с посещением музеев подводных сил, ВВС и Военно-морского музея Северного флота в гарнизонах Гаджиево, Сафоново и в Мурманске.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня в штабе Северного флота с участниками сбора встретился командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он рассказал о структуре и задачах межвидового стратегического объединения, особенностях службы в Арктике, а также напутствовал офицеров РЭБ на плодотворную работу.