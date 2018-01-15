На берегу губы Карабельная найдено тело женщины

13 января 2018 года в Следственный отдел по Кольскому району поступило сообщение об обнаружении на берегу губы Карабельная (акватория Баренцева моря) в Кольском районе тела женщины. Незамедлительно после получения информации к месту происшествия прибыли следователи СКР по Мурманской области, оперативные сотрудники регионального УМВД России. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время личность женщины не установлена.

В настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, личность женщины, проводятся опросы очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем, а также иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к смерти женщины.