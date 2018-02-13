Мурманская область. Арктика13.02.18 08:29
На берегу Кольского залива обнаружено тело мужчины
Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на берегу мыса «Великий» Кольского залива Мурманской области, без видимых признаков насильственной смерти. В ходе проведения опознания личность мужчины установлена – это ранее пропавший без вести житель города Мурманска, 1982 года рождения.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины смерти.
Процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.
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