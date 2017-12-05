На берегу озера Комсомольское в Мончегорске нашли тело мужчины с множественными колото-резанными ранами

4 декабря в следственный отдел по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении на берегу озера Комсомольское в городе Мончегорске тела мужчины, 1960 года рождения.

На место происшествия незамедлительно выехала группа в составе следователя, следователя-криминалиста и оперативных сотрудников полиции. При осмотре места происшествия на теле мужчины обнаружены множественные колото-резанные ранения груди и конечностей, свидетельствующие об умышленном причинении смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению данного преступления, всех обстоятельств содеянного, мотива его совершения и сбор доказательств.