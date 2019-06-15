На берегу озера Поповское в Ловозере открылись XXXIV летние саамские игры

Сегодня в Ловозере на берегу озера Поповское открылись традиционные XXXIV летние саамские игры – «Самь сир». Гостей и участников игр поздравили вице-спикер Думы Наталия Ведищева, депутаты Александр Шестак и Юрий Шадрин.

- С каждым годом праздник становится всё популярнее - в нем участвуют не только жители Мурманской области, но и гости из других регионов России и зарубежья, - отметила Наталия Ведищева. - Саамские игры дают возможность соприкоснуться с мастерством, культурой и фольклорными традициями, почувствовать душу северного народа, услышать мелодию его жизни. Этот праздник давно стал визитной карточкой Ловозерского района и важной частью его культурной жизни.

Парламентарии поблагодарили организаторов праздника за большую работу, пожелали всем незабываемых впечатлений, радостного настроения, а участникам игр – веры в себя и свою победу.

Гостей праздника ждала яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области. В яркой концертной программе приняли участие солисты и коллективы из Ловозера и посёлка Молочный. Параллельно основным мероприятиям работали интерактивные площадки и аттракционы для детей и взрослых, уличные кафе с блюдами традиционной саамской кухни. На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представили традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Также состоялся конкурс мастерства по плетению из шерсти, в котором могли принять участие все желающие. Кроме того, для гостей праздника работала уличная фотогалерея «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»).

Спортивная программа включала в себя такие виды народных состязаний, как бег с палкой по пересеченной местности, гребля на лодке, стрельба из арбалета, метание аркана. Самым зрелищным из спортивных мероприятий, неизменно вызывающим наибольший азарт болельщиков, стал саамский женский футбол.

Напомним, впервые праздник состоялся в 1985 году по инициативе саамского писателя, переводчика, общественного деятеля Александры Антоновой и с тех пор проводится ежегодно.